Optar pelo mercado liberalizado de eletricidade pode trazer “poupanças significativas” face ao mercado regulado, frisa a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Por ano, estimam-se poupanças até 161 euros no contrato de eletricidade e até 204 euros nos contratos duais de eletricidade e gás natural.

“O boletim de ofertas comerciais de eletricidade, relativa ao terceiro trimestre do ano, que a ERSE divulga no âmbito do Dia Mundial da Poupança, conclui que existem poupanças significativas no mercado liberalizado (5,2 milhões de consumidores), comparativamente ao mercado regulado (cerca de um milhão de consumidores)”, lê-se na nota divulgada esta quinta-feira.

A análise baseada em três tipos de consumidores representativos do segmento residencial concluiu que escolher o mercado livre pode trazer poupanças até 161 euros no contrato de eletricidade, todos os anos, e até 204 euros no contrato dual. A propósito, a ERSE sublinha que, de julho a setembro de 2019, existiam 19 comercializadores com ofertas de eletricidade e apenas seis com ofertas duais.

Ainda de acordo com a mesma nota, em termos relativos, as poupanças anuais no mercado liberalizado podem ficar entre os 5% e os 7% face à oferta do mercado regulado.

“Os consumidores que ainda se encontram no mercado regulado, bem como os consumidores que já se mudaram para o mercado liberalizado devem manter-se informados sobre a eventual existência de ofertas comerciais mais vantajosas“, alerta a ERSE, referindo que o simulador de preços de energia já atingiu um total de 130 mil utilizadores e 2,4 milhões de simulações.

Além destes simulador de preços, a ERSE recomenda o uso do simulador de potência contratada, que permite ao consumidor “escolher a potência contratada adequada ao seu caso particular”. “A redução da potência pode gerar poupanças a partir de 22 euros anuais por cada escalão de potência contratada”, sublinha o regulador.

No Dia Mundial da Poupança, a ERSE deixa ainda outras dicas para poupar energia e, consequentemente, proteger as carteiras dos consumidores: usar lâmpadas LED permite poupar até oito euros por ano por lâmpada; utilizar as máquinas no período noturno permite poupar, por ano, 20 euros na máquina de lavar louça; usar tomadas inteligentes permite poupar até 60 euros por ano.