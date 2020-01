O ministro do Ambientes e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, anunciou no Parlamento que o Governo planeia prolongar além de 2020 as tarifas reguladas de energia elétrica para os clientes domésticos.

Em resposta a uma pergunta do deputado do PCP, Bruno Dias, o governante pôs assim fim às dúvidas sobre a a continuidade do mercado regulado de eletricidade além de 2020. Até agora, 31 de dezembro de 2020 era a data estabelecida para o fim da comercialização de eletricidade e gás natural em mercado regulado, a partir da qual seriam extintas gradualmente as tarifas reguladas.

Desta forma, os consumidores que permanecerem no mercado regulado (cerca de um milhão neste momento) continuarão a ser abastecidos pelo Comercializador de Último Recurso — a ex-EDP Serviço Universal que já mudou de nome para SU Eletricidade por ordem do regulador — cujas tarifas são fixadas anualmente pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Para este ano, a ERSE ditou no mercado regulado uma redução de 0,4% nas tarifas de eletricidade, o que corresponde a uma poupança de 18 cêntimos numa fatura média mensal de 44 euros. Para o mercado livre, as principais comercializadoras já avançaram com reduções nas tarifas entre 0,4 e 2,5%, o que por ano corresponde a uma queda entre três e 15 euros por ano nas faturas dos consumidores.

Alguns comercializadores a operar em mercado livre também oferecem tarifas equiparadas ao mercado regulado, sendo que o ministro não clarificou se estas serão ou não mantidas além de 2020.