Numa estratégia de liderar a transição energética e expandir-se internacionalmente, a EDP vai investir seis milhões de euros na GridBeyond, uma empresa líder em soluções de otimização do consumo energético. Com este investimento, a elétrica liderada por António Mexia aposta no mercado mais dinâmico da Europa — Reino Unido e Irlanda.

A escolha da GridBeyond — criada em 2007 e finalista da última edição do Free Electrons — “enquadra-se na estratégia da EDP para liderar a transição energética, ao apostar numa área-chave no futuro do setor e que se encontra em forte crescimento, enumerando os serviços de sistema por via da gestão da flexibilidade nas cargas dos clientes”, diz a empresa, em comunicado. A EDP estima que, a nível mundial, este mercado atinja uma capacidade acumulada acima de 1.000GW em 2040 — o equivalente a 46 vezes a atual capacidade instalada em Portugal.

As soluções desenvolvidas pela GridBeyond permitem “prestar serviços de sistema inteligentes através da atuação remota sobre as cargas flexíveis que estão disponíveis em fábricas ou empresas de clientes“, explica a elétrica, detalhando que cargas flexíveis são, por exemplo, os grandes fornos, os sistemas de frio, ou mesmo os sistemas de climatização dos edifícios, que podem ser regulados remotamente sem impacto na produção final.

Em contrapartida, o cliente (fábrica ou empresa que dá esse acesso remoto aos seus equipamentos) é “remunerado pela sua participação no mercado de serviços de sistema local, através de uma redução na sua fatura energética”.

“Este investimento permitirá ganhar experiência na gestão de flexibilidade de ativos distribuídos, reforçar a nossa expansão internacional, bem como desenvolver novos produtos e soluções de energia que atenderão às novas necessidades do cliente final”, diz Vera Pinto Pereira, presidente da EDP Comercial, citada em comunicado.

Este investimento na GridBeyond foi feito através de uma ronda de financiamento, na qual a EDP foi líder. “Esta nova ronda de financiamento agora concluída coloca a GridBeyond no caminho para alargar o alcance da nossa plataforma inteligente de energia, entregando aos mercados de energia e de redes inteligentes soluções de Inteligência Artificial líderes no mercado global, assim como poderosas competências de automação”, diz Michael Phelan, presidente executivo e cofundador da GridBeyond.

A elétrica liderada por António Mexia estima que, em Portugal, “os clientes também venham a ter acesso, muito em breve, à prestação deste tipo de serviços por contrapartida de receitas extraordinárias, o que contribuirá para a redução da sua fatura energética”.