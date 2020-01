A EDP Serviço Universal já começou a transição para a nova marca, SU Eletricidade, nomeadamente através da criação de uma rede de lojas próprias. Os espaços vão abrir gradualmente até ao final do primeiro trimestre do ano, sendo que haverá um em cada capital de distrito.

Em Lisboa e no Porto os novos espaços já abriram portas, ambos em Lojas do Cidadão, o da capital nas Laranjeiras. “As atuais lojas e agentes EDP em cada distrito continuam a prestar serviço ao consumidor até ao momento em que as novas lojas comecem a funcionar”, nota a empresa, em comunicado. Para além das lojas, foi lançado um novo site e atualizada a app.

A mudança será ainda visível nas faturas e em grande parte das comunicações. Foi em agosto do ano passado que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou a nova imagem e denominação a ser dada à empresa. Sendo uma empresa sem atividades em regime de concorrência, a decisão do regulador tem como objetivo evitar confusão com as demais marcas do grupo EDP e implica a total distinção de elementos.

A SU Eletricidade abastece os consumidores no mercado regulado, cujas tarifas são fixadas anualmente pela ERSE.

Na semana passada, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, anunciou no Parlamento que o Governo planeia prolongar além de 2020 as tarifas reguladas de energia elétrica para os clientes domésticos. O prolongamento será, pelo menos, por mais três anos, ou seja, até 2023.