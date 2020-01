A EDP recomprou 680,8 milhões de euros de um máximo de 750 milhões em títulos com maturidade em 2075. O montante despendido com a aquisição, em mercado, destes títulos foi obtido com a colocação de uma nova emissão de dívida “verde”.

“A EDP anuncia que decidiu fixar o Final Acceptance Amount em 680.800.000 euros” diz a elétrica em comunicado envidado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Esta operação foi realizada no passado dia 13 de janeiro.

Nesta operação, a EDP propôs a amortização antecipada de títulos de dívida com maturidade em 2075, uma linha que conta com um saldo vivo de 750 milhões de euros. Acabou por recomprar 92,2% do total da linha de dívida.

Para pagar esta operação de recompra de obrigações, a elétrica avançou, por outro lado, com a emissão de títulos de dívida verde, com uma maturidade superior a 60 anos — 2080.

A elétrica liderada por António Mexia pagou 1,75% para emitir 750 milhões de euros em títulos representativos de dívida “green” subordinada, com uma opção de reembolso antecipado 5,25 anos após a data de emissão, revelou, a 13 de janeiro, num comunicado enviado ao regulador do mercado de capitais português.

“O propósito da oferta, lançada em conjunto com uma nova emissão de instrumentos representativos de dívida green subordinada, é gerir proactivamente os instrumentos híbridos da EDP”, nota a empresa.