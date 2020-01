Salários até 659 euros isentos de retenção na fonte em 2020

Os trabalhadores dependentes e pensionistas com rendimentos até 659 euros mensais vão passar a ficar isentos de retenção na fonte, este ano. As tabelas de IRS que irão vigorar em 2020 foram publicadas esta terça-feira em Diário da República e contemplam uma subida desse patamar até ao qual não se aplica qualquer taxa: de 654 euros para 659 euros.

O Ministério das Finanças fez publicar em Diário da República as novas tabelas de retenção de IRS. É com base nessas taxas atualizadas que calculará, ao longo deste ano, o desconto mensal a aplicar aos salários e às pensões.

Este ano, o limite até ao qual não se aplica qualquer taxa de retenção voltou a subir, em linha com a atualização do mínimo de existência; Isto é, à boleia da inflação, o Indexante dos Apoios Sociais (IAS) aumentou para 438,8 euros este ano, puxando o mínimo de existência (1,5 vezes o IAS) para 658,2 euros (mensais). É esse valor que serve agora de guia para a fixação do patamar em causa.

Tradicionalmente, o aumento do salário mínimo nacional também contribuiu para este desenho, mas este ano tal remuneração subiu para o mínimo que já estava em vigor na Função Pública (635 euros), pelo que não deve ter tido grande efeito nas tabelas em questão.

(Notícia atualizada às 9h40)