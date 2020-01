O Ministério das Finanças publicou em Diário da República as novas tabelas de retenção na fonte de IRS para 2020, que pode consultar abaixo. Assim, todos os trabalhadores dependentes e os pensionistas podem já calcular quanto irão descontar todos os meses, ao longo deste ano.

As novas tabelas indicam que o valor dos salários ou pensões a partir do qual se começa a descontar sobe, em 2020, de 654 euros para 659 euros, deixando livres do desconto em causa mais contribuintes do que em 2019.

Na fixação deste novo patamar, foi tido em conta o aumento do mínimo de existência decorrente da atualização do Indexante dos Apoios Sociais. Em 2020, o mínimo de existência aumentou de 653,64 euros mensais para 658,2 euros mensais, ficando acima do limite até ao qual não há lugar a retenção.

Tradicionalmente, o aumento do salário mínimo nacional também contribuiu para este desenho, mas este ano tal remuneração subiu para o mínimo que já estava em vigor na Função Pública (635 euros), pelo que não deve ter tido grande efeito nas tabelas em questão.

De notar que, no caso dos empregadores que já tinham processado os salários de janeiro, haverá lugar a um acerto na remuneração de fevereiro. O mesmo acontecerá com as pensões.