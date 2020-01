“Senti vergonha alheia”, diz Rui Tavares, do Livre

Na sequência do Congresso do Livre, Rui Tavares tece duras críticas a Joacine Katar Moreira, responsabilizando a deputada por ter “cortado com os processos internos” do partido. O político explica em entrevista conjunta ao Diário de Notícias e à TSF que Joacine “rapidamente cessou contactos” com o Livre, ainda antes do polémico voto sobre a Palestina que fez vir a público o mal-estar no seio do partido.

Sobre o discurso feito por Joacine no fim de semana — no qual se insurge contra a proposta de retirada de confiança política — Rui Tavares diz: “Senti que as pessoas que estavam a ver aquilo estavam incomodadas e incomodadas connosco, com o Livre, comigo também”.

Lembra que o partido demorou seis anos a chegar à Assembleia da República e que “há compromissos que lamentavelmente não estão a ser seguidos” “reiteradamente”. Questionado se o Livre vai retirar a confiança política a Joacine, Rui Tavares explica: “Não estamos numa situação de cedências de parte a parte; nem do ponto de vista dos factos nem do ponto de vista político”.

“Concordo com o grupo de contacto, porque as cedências de parte a parte significam em geral que há erros dos dois lados. Isso significaria que chamar mentirosa à assembleia, um órgão do partido, fazê-lo em público, e daquela maneira e com aquela agressividade, seria equivalente a qualquer um de nós, eu, que faço parte da assembleia e que, portanto, também fui chamado mentiroso”, acrescenta Rui Tavares.

Rui Tavares está desiludido com o desempenho de Joacine Katar Moreira.