O Brasil foi em 2019 o quarto maior destino de investimento externo do mundo, atrás dos Estados Unidos, China e Singapura, anunciou esta terça-feira a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, em inglês).

Segundo a UNCTAD, o Investimento Estrangeiro Direto (IDE) no Brasil cresceu 26% no ano que passou, com a entrada de recursos no país a passar de 60 mil milhões de dólares (54 mil milhões de euros) em 2018, para 75 mil milhões de dólares (68 mil milhões de euros) em 2019.

Na rede social Twitter, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, exaltou o patamar alcançado pelo Brasil, afirmando que “a confiança está de volta” ao país sul-americano.

Para a UNCTAD, o investimento no Brasil foi impulsionado por programas de privatização que tiveram início em 2019 com o atual Governo.

Exemplo disso foi a venda, em junho último, da Transportadora Associada de Gás (TAG) pela estatal Petrobras a um grupo formado pela francesa Engie e pelo fundo canadiano Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) por 33,5 mil milhões de reais (7,2 milhões de euros).

Quanto ao contexto global, o IDE totalizou 1,39 biliões de dólares (1,25 biliões de euros) em 2019, valor ligeiramente inferior aos 1,41 biliões de dólares (1,27 biliões de euros alcançados em 2018).

Os fluxos de investimento para os países desenvolvidos diminuíram 6%, enquanto os das economias em desenvolvimento permaneceram inalterados, de acordo com a UNCTAD.

“A tendência para as economias desenvolvidas foi condicionada pela dinâmica do IDE na União Europeia”, indicou a conferência das Nações Unidas.

A liderar a tabela estão os Estados Unidos com um IDE de 251 mil milhões de dólares (226 mil milhões de euros), seguindo-se a China com investimento de 140 mil milhões de dólares (126 mil milhões de euros) e Singapura com 110 mil milhões de dólares (99 mil milhões de euros).

O Brasil é quarto classificado com 75 mil milhões de dólares, seguido pelo Reino Unido, com 61 mil milhões de dólares (55 mil milhões de euros), Hong Kong, com 55 mil milhões de dólares (50 mil milhões de euros), e França, com 52 mil milhões de dólares (47 mil milhões de euros).

Para o corrente ano, a UNCTAD projeta um crescimento moderado.