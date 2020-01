Um relatório da Copenhagen Economics, divulgado esta terça-feira, concluiu que as empresas europeias alvo de análise geraram 208 mil milhões de euros em vendas através das redes sociais, em 2019, e cerca de três milhões de postos de trabalho.

Para a elaboração daquele relatório, solicitado pelo Facebook, foram analisadas 7.720 empresas de diversos setores e tamanhos, espalhadas por 15 países da Europa, incluindo Portugal, que utilizam as aplicações do Facebook (Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger).

“As empresas que fizeram parte deste estudo acreditam que o uso das aplicações e tecnologias do Facebook ajudaram a gerar cerca de 208 mil milhões de euros em vendas no ano passado. Os economistas sugerem, ainda, que isto pode ter-se traduzido na criação de três milhões de empregos”, refere, em comunicado, o Facebook.

As empresas analisadas referiram, também, que o uso das aplicações daquela rede social ajudaram a criar cerca de 98 mil milhões de euros em exportações, dos quais 58 mil milhões correspondem a vendas dentro da União Europeia e 40 mil milhões a vendas para o resto do mundo.

“Hoje, o Facebook estima que mais de 25 milhões de empresas na União Europeia, sobretudo pequenas empresas, estão a usar mensalmente os serviços da rede social”, assinalou a empresa.

Os dados obtidos pela Copenhagen Economics revelaram ainda que as empresas fundadas por mulheres “dão um valor especial às redes sociais pela forma como ajudam nos primeiros passos do negócio”, com 58% das empresas fundadas por mulheres alvo do estudo a defenderem que “o Facebook é importante para começar os respetivos negócios” e 65% a afirmarem que ajudou mais no aumento da receita.