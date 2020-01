Hoje nas notícias: Tabelas de IRS, baixas e Livre

À semelhança do que aconteceu com os escalões de IRS, a inflação registada em 2019 também vai servir de guia para a atualização das tabelas de retenção a vigorar este ano. O dia fica ainda marcado pela nota de que as baixas para assistir aos filhos vão passar a ser pagas a 100%, pela valorização dos fundos de investimento e pela saída de Paulo Pedroso do PS. No Livre, o mal-estar continua.

Novas tabelas de IRS engordam salários das famílias

Este ano, a maioria dos trabalhadores e pensionistas vão levar para casa salários mais simpáticos. Isto porque as tabelas de retenção na fonte de IRS vão ser atualizadas em 0,3%, deixando mais rendimento na carteira dos portugueses. “Espalhámos este benefício por todos os escalões de imposto, de modo a adaptar o imposto retido àquilo que deve ser efetivamente pago”, explica o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. De acordo com fonte oficial do Ministério das Finanças, esta alteração terá um custo de 100 milhões de euros aos cofres do Estado. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Baixas para assistir aos filhos vão ser pagas a 100%

As baixas para assistência aos filhos em caso de doença ou acidente vão passar a ser pagas a 100%, quando entrar em vigor o novo Orçamento de Estado. Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, avançou que “o Governo tem 1,52 milhões de euros destinados a apoiar a natalidade”. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Metade dos fundos rendeu mais de 10% em 2019

O último ano ficou marcado por valorizações expressiva para os fundos de investimento, tendo metade destes rendido mais de 10%. O bom comportamento registado pelos mercados financeiros explica essa evolução. Deste modo, em mais de 190 produtos apenas dois não conseguiram escapar às perdas. Tudo somado, os fundos de investimento direcionados para as ações dos Estados Unidos foram mesmo os que mais subiram. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Paulo Pedroso sai do PS

Paulo Pedro, antigo secretário de Estado e até ministro socialista, saiu do PS e a 15 de fevereiro deixará também de ser administrador no Banco Mundial. “Hoje sou um socialista democrático, preocupado com o futuro do sindicalismo, desvinculado da militância partidária”, escreveu o ex-socialista, no Facebook. Questionado sobre a matéria, Pedroso confirma que já não é militante do PS, mas não adianta justificações para a sua decisão. “Ainda no Conselho de Administração do Banco Mundial, mas de saída”, acrescentou, desta vez, no Twitter. Entretanto, já fez saber que estará de volta a Portugal para se dedicar à vida académica. Leia a notícia completa no Expresso (acesso pago).

“Senti vergonha alheia”, diz Rui Tavares, do Livre

Na sequência do Congresso do Livre, Rui Tavares tece críticas duras a Joacine Katar Moreira, responsabilizando a deputada por ter “cortado com os processos internos” do partido. O político explica que Joacine “rapidamente cessou contactos” com o Livre, ainda antes do polémico voto sobre a Palestina que fez vir a público o mal-estar no seio do partido. Sobre o discurso feito por Joacine no fim de semana — no qual se insurge contra a proposta de retirada de confiança política — Tavares diz: “Senti que as pessoas que estavam a ver aquilo estavam incomodadas e incomodadas connosco, com o Livre, comigo também”. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso livre).