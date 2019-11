Quatro em cada cinco portugueses usa redes sociais

Há cada vez mais pessoas a utilizar internet em Portugal, apesar de o país ainda estar longe da média europeia. No entanto, no que diz respeito às redes sociais o país das quinas está na linha da frente da União Europeia, com quatro em cinco utilizadores a participarem em redes como Facebook, Instagram ou Twitter.

Em 2019, 80,9% das famílias portuguesas têm acesso à internet em casa, sendo que o acesso é mais frequente nas famílias com crianças até aos 15 anos (96,3%) do que aquelas que não têm crianças até essa idade (76,5%). Por outro lado, da população residente entre os 16 e os 74 anos que utiliza a internet, a maior fatia diz respeito aos “estudantes (99,6%) e pessoas que completaram o ensino secundário (96,9%) e superior (98,7%)”, sublinha o gabinete de estatística.

Além disso, quase oito em dez dos agregados familiares (78%) liga-se à internet por banda larga, representando um aumento de 27 pontos percentuais desde o início da década. A Área Metropolitana de Lisboa (86,5%) e as Regiões Autónomas dos Açores (78,8%) e da Madeira (77,4%) são as regiões onde há cada vez mais pessoas a utilizar internet em Portugal, . Em contraciclo, está a região Norte (69,8%).

O que fazem na internet? Muitos portugueses utilizam-na para trocar mensagens instantâneas, enviar e receber e-mails, mas também aceder às redes sociais. “A proporção de internautas residentes que participaram em redes sociais (80,2% em 2019) mantém a tendência de crescimento verificada desde o início da série (mais 23,2 p.p. que em 2011), e continua a ser superior ao registado na UE-28 (65% em 2018)”, refere o inquérito à utilização de Tecnologias de Informação e da Comunicação nas Famílias, divulgado esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE dá destaque ao facto de muitos dos utilizadores da internet utilizarem-na para fazerem intervenções cívicas ou políticas. “Quase 25% dos utilizadores de internet referiram ter tido uma intervenção cívica ou política na internet”, refere. O números mostram que “17,0% publicaram opiniões ou comentários sobre estas temáticas e 15,4% participaram em consultas online ou votações para contribuir para a decisão de questões cívicas ou políticas”, acrescenta.