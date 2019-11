O número de desempregados inscritos nos Serviços de Emprego voltou a diminuir. Depois de, em agosto, ter sido interrompida a série de recuos que tinha sido iniciada em fevereiro deste ano, o número de inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) voltou a descer em setembro, o que se repetiu em outubro. Nesse último mês, a queda em termos homólogos foi de 10,2%, tendo sido registada, na variação em cadeia, uma diminuição bem mais modesta: apenas 0,4% para 300 mil.

“No fim do mês de outubro de 2019, estavam registados nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 300.019 indivíduos desempregados, número que representa 65,9% de um total de 455.402 pedidos de emprego. O total de desempregados registados no país foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2018 (-34.222, -10,2%) e no mês anterior (-1.263, -0,4%)“, explica o IEFP, na nota divulgada esta manhã.

Número de inscritos no IEFP está em queda há dois meses

Fonte: IEFP

Por distribuição geográfica, em termos homólogos, o desemprego diminui em todas as regiões do país, destacando-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (-12,1%), a região do Norte (-11,3%) e a região autónoma dos Açores (-9,2%).

O grupo dos trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices foi aquele que “apresentou a mais expressiva descida percentual do desemprego”: 14,6%. Seguiram-se os trabalhadores de serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores (com uma descida de 10,4%), os técnicos e profissões de nível intermédio (menos 10,8%), os especialistas das atividades intelectuais e científicas (menos 10,3%) e os trabalhadores não qualificados (menos 10,1%).

De notar ainda que o desemprego diminuiu em todos os setores de atividade económica face ao mesmo período do ano anterior, tendo sido registada a queda mais pronunciada no setor secundário: 10,4%.

“A desagregação por ramo de atividade económica permite ainda observar que as descidas percentuais mais acentuadas, por ordem decrescente, se verificaram nas atividades de: ‘Construção’ (-18,7%), ‘Fabricação de outros produtos minerais não metálicos’ (-13,6%) e ‘Indústria do papel, impressão e reprodução’ (-11,1%)”, detalha o IEFP.

Quanto às ofertas de emprego por satisfazer, no final de outubro, totalizavam-se 17.896, o que corresponde a uma redução anual de 11,5% e mensal de 5,4%.

(Notícia atualizada às 11h58 com mais informação)