O investimento nos produtos de poupança do Estado acelerou ligeiramente em outubro, mas os certificados continuam a perder brilho junto dos aforradores nacionais. Feitas as contas, o valor aplicado nos certificados de aforro e nos do Tesouro engordou apenas 24 milhões de euros no mês passado, um aumento tímido face a setembro. Com dois meses para o fim do ano, tudo indica que o Governo falhará meta de captação de poupanças junto das famílias.

De acordo com o último boletim estatístico do Banco de Portugal, o investimento em certificados de aforro e do Tesouro cresceu 686 milhões de euros desde o início do ano até outubro. O objetivo para este ano passa por obter 1.000 milhões junto dos pequenos aforradores, pelo que o IGCP terá de “juntar” mais de 300 milhões de euros em novembro e dezembro para cumprir a meta.

Os dados mostram que as aplicações nos certificados do Tesouro cresceram 18 milhões de euros em outubro, renovando, ainda assim, um novo máximo histórico nos 16.977 milhões de euros. Estes títulos continuam a ser a grande aposta das famílias, tendo já captado 559 milhões de euros ao longo deste ano, mas vão perdendo fulgor aos poucos, perante o vencimento das primeiras emissões de Certificados do Tesouro de Poupança Mais (CTPM) subscritos há cinco anos.

Certificados aumentam em outubro

Fonte: Banco de Portugal

Já os investimentos em certificados de aforro aumentaram seis milhões de euros no mês transato, com as aplicações totais a ascenderem a 11.999 milhões de euros, o valor mais elevado desde setembro de 2017. Após dois anos seguidos de resgates líquidos, este produto tem vindo a recuperar terreno este ano: as aplicações ascendem a 127 milhões de euros desde janeiro.

Outubro voltou a ser um mês “pobre” na captação de poupanças, à semelhança do que tinha sido o mês de setembro. Ainda assim, nunca o Estado teve à sua guarda tanto dinheiro dos portugueses como atualmente. No final do mês passado, o investimento em certificados totalizava 28.976 milhões de euros.

(Notícia atualizada às 11h20 com mais informação)