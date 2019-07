Redes sociais com falhas. Facebook está a ser o mais afetado

Os principais serviços do grupo Facebook estão a apresentar falhas. O ECO confirmou que alguns dos problemas também estão a afetar os utilizadores portugueses: é impossível descarregar imagens recebidas através do WhatsApp e algumas fotografias publicadas no Instagram também não estão a aparecer no feed.

O portal DownDetector, que monitoriza a disponibilidade dos principais serviços digitais, mostra uma súbita subida no número de falhas reportadas pelos utilizadores em aplicações como o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e até o Messenger:

Falhas reportadas nas apps do Facebook disparam:

O mesmo portal também aponta para falhas nas mensagens do Twitter, que não pertence à mesma empresa, o que poderá indiciar um problema mais generalizado. O ECO confirmou que as mensagens enviadas de forma privada a outros utilizadores não estão a ser entregues.

Este problema acontece poucos meses depois de o Facebook ter enfrentado o maior problema técnico da sua história. Em meados de março, as principais aplicações da empresa liderada por Mark Zuckerberg estiveram indisponíveis durante diversas horas, mas a empresa afastou a tese de ataque informático.

(Notícia em atualização)