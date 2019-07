S&P 500 abre em novo recorde à espera da Fed

No final do mês, a Reserva Federal norte-americana reúne-se para decidir sobre a política monetária na maior economia do mundo. Os analistas esperam que o banco central liderado Jerome Powell anuncie uma baixa dos juros, para manter o crescimento económico. Esta perspetiva mantém o apetite comprador em Wall Street, que abriu a sessão em novo máximo de sempre.

O S&P 500, o índice de referência mundial, soma 0,27% para um patamar que nunca tinha atingido, nos 2.978,08 pontos. Acompanham nos ganhos os outros dois índices de referência nos EUA: o tecnológico Nasdaq e o industrial Dow Jones, que abriram em alta de 0,25% e 0,17% respetivamente.

Não é só nos EUA que o mercado aponta para um cenário de manutenção de juros baixos. Christine Lagarde, atual diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), acabou de ser indicada para o cargo de presidente do Banco Central Europeu (BCE). E a francesa é vista como uma “pomba” entre os investidores, por oposição ao “falcão”. Isto é, é adepta de políticas monetárias acomodatícias para promover o crescimento da economia e com isso colocar a inflação dentro do objetivo.

Neste cenário, o mercado de dívida apresenta juros cada vez mais baixos. Os treasuries a 10 anos americanos viram a sua yield cair para o nível mais reduzido desde novembro de 2016. Por cá, os títulos portugueses na mesma maturidade têm atingido mínimos de sempre nos últimos dias, abaixo de 0,3%.