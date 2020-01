A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), que gere a política monetária ao país, decidiu manter as taxas de juro entre os 1,50% e os 1,75% esta quarta-feira, o mesmo nível que se regista desde outubro.

Nesse sentido, para manter o ponto de equilíbrio no intervalo, a Fed decidiu subir ligeiramente a taxa de juro dos depósitos (reservas) no banco central, de 1,55% para 1,6%.

Num comunicado divulgado no final da reunião do Comité de Política Monetária, a entidade reiterou o desígnio de “monitorizar” as implicações na economia mundial, que poderá sofrer abrandamentos devido a uma nova estirpe de coronavírus originária que teve origem na China.

A decisão de manter os juros foi tomada por unanimidade, tendo merecido o apoio dos dez membros do comité. A última alteração nas taxas de juro de referência aconteceu em 30 de outubro de 2019, tendo sido a terceira descida do ano.