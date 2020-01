Minutas da Fed apontam para pausa nos juros

As minutas da última reunião da Reserva Federal (Fed) mostram que os responsáveis de política monetária não têm pressa para reverter os cortes nas taxas de juro que foram levados a cabo no ano passado. Assim, os documentos divulgados esta sexta-feira sinalizam que os juros dever-se-ão manter inalterados nos próximos meses.

A 11 de dezembro de 2019, o banco central norte-americano anunciou que, na sequência da última reunião do ano, foi decidido manter o intervalo inalterado entre 1,5% e 1,75%. Como noticiou o ECO na altura, o comité de política monetária considerou que a atual posição “é apropriada para suportar a expansão da atividade económica, robustez das condições de mercado de trabalho e inflação próxima” dos 2%.

As atas da reunião, agora conhecidas, evidenciam que os responsáveis concordaram em manter as taxas de juro após três descidas em 2019, dando algum tempo para que se avalie se esses cortes nos juros vão resultar na estabilização do crescimento económico. Concretamente, foi “discutido se manter a postura política atual por algum tempo pode ajudar a proteger a economia de desenvolvimentos globais que têm pesado na atividade económica”, segundo o The Wall Street Journal (acesso pago).

Ainda assim, os responsáveis continuaram a ver riscos de um abrandamento global, causado pelas tensões comerciais entre a China e os EUA. Porém, já depois da reunião de política monetária, os dois países fecharam um acordo comercial de “primeira fase” para travar a escalada nas tarifas retaliatórias, um desenvolvimento chave neste processo, que aliviou os riscos económicos destas políticas mais protecionistas. Donald Trump, presidente dos EUA, já anunciou que o acordo será assinado a 15 de janeiro.