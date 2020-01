A Oi depositou mais de 34 milhões de euros como garantia à Pharol PHR 0,20% no caso de “eventual condenação em contingências tributárias da responsabilidade” da operadora brasileira. A informação foi comunicada pela Pharol à CMVM.

“A Oi, através da PT Participações SGPS, efetuou um depósito em conta garantia no montante de 34.340.803,32 euros, destinados a garantir a Pharol em caso de eventual condenação em contingências tributárias da responsabilidade da Oi”, lê-se na nota enviada ao regulador.

Esta garantia surge na sequência da venda pela Oi da sua participação de 25% na angolana Unitel à petrolífera estatal Sonangol. A venda vai render um total de mil milhões de dólares (cerca de 900 milhões de euros) à operadora brasileira.

O depósito estava previsto no Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças. O documento foi “celebrado entre a Pharol e a Oi no dia 9 de janeiro de 2019”, recorda a antiga holding da Portugal Telecom. Através da Bratel, a Pharol controla 4,94% da Oi.

Evolução das ações da Pharol na bolsa de Lisboa