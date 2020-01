Mudanças no horizonte para a conhecida marca de lingerie feminina Victoria’s Secret. Leslie Wexner, o magnata por detrás da empresa, planeia renunciar à presidência executiva e está a avaliar uma venda total ou parcial do negócio, segundo informações avançadas pelo The Wall Street Journal (acesso pago).

A Victoria’s Secret, conhecida pelos “anjos” — e cujo rosto em Portugal é a modelo Sara Sampaio — gera um volume de negócios anual de sete mil milhões de dólares. Mas as vendas já tiveram melhores dias. Nos últimos anos, a empresa tem estado debaixo de fogo, sendo criticada diversas vezes por promover uma imagem não inclusiva do corpo feminino.

O menor apetite pelos produtos da Victoria’s Secret refletiu-se também na queda das audiências do Victoria’s Secret Fashion Show, uma passagem de modelos que era organizada anualmente pela marca desde 2001. Em 2018, o evento foi visto por 3,3 milhões de espetadores nos EUA, um número que compara com os 5,5 milhões que assistiram em 2017, segundo dados da Business Insider. Em 2019, o evento acabou por ser cancelado.

Com 82 anos, Wexner é o gestor há mais tempo na liderança de uma empresa do S&P 500, o índice que reúne as 500 maiores empresas cotadas norte-americanas. A casa-mãe da marca, a L Brands, viu o valor das ações derrapar 29% em 2019, em contraste com os ganhos substanciais registados pela generalidade das empresas na bolsa.

Não se sabe mais detalhes sobre um potencial negócio e uma decisão final ainda não terá sido tomada. Contudo, as ações da L Brands estão a negociar em alta com esta notícia, valorizando 13,16%, para 23,26 dólares cada título.