As ondas de choque causadas pelo Luanda Leaks atingiram as empresas de Isabel dos Santos em Malta. Dois administradores malteses, Noel Scicluna e John Carbone, demitiram-se dos cargos em várias sociedades que a empresária angolana tem naquela jurisdição, avança o Expresso (acesso livre).

Scicluna entregou o seu pedido de renúncia no dia 20 de janeiro no registo comercial de Malta, ou seja, um dia depois da publicação das primeiras notícias em torno do Luanda Leaks, que expôs os esquemas financeiros de Isabel dos Santos e a forma como construiu a sua riqueza.

Antigo deputado em Malta, na década de 1980, Scicluna era administrador em empresas como a Winterfell Industries Limited (que controla a portuguesa Efacec), a Finisantoro (através da qual Isabel dos Santos é acionista do banco EuroBic) e a Athol Limited. As cartas entregues no registo maltês indicam que a demissão das várias empresas tem efeitos a partir de 14 de janeiro. De acordo com o Expresso, Scicluna também apresentou a 18 de janeiro a renúncia na Wise Intelligent Solutions. Foi com esta sociedade que Isabel dos Santos subcontratou várias consultoras para a reestruturação da Sonangol.

Quanto a John Carbone, era administrador em empresas como a Wise e a Finisantoro. Apresentou as suas cartas de demissão no dia 21 de janeiro.

Já na semana passada várias pessoas próximas de Isabel dos Santos anunciaram o seu afastamento da filha do ex-Presidente de Angola. Jorge Brito Pereira deixou cargos no EuroBic e na Nos, onde Isabel dos Santos é acionista, tendo anunciado a suspensão da sua atividade como advogado. Também Mário Leite da Silva e Paula Oliveira deixaram vários cargos na sequência da polémica com o Luanda Leaks, como a Efacec ou o BFA, em Angola. E a auditora PwC também cessou os contratos de serviços a empresas da empresária angolana.