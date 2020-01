O presidente da Câmara de Lisboa sublinha a ideia de aumentar a oferta de habitação para a classe média, de preferência com rendas mais baixas do que as praticadas atualmente. “O país não tem muitas alternativas”, disse Fernando Medina, admitindo que, caso o número de casas disponíveis não aumente, poderá ser adotado o “regime dos condicionamentos dos preços das rendas”.

“O país não tem muitas alternativas. Ou resolvemos [o problema] bem e damos oferta acessível à classe média — através de novas casas ou da conversão de casas fechadas — ou voltamos ao regime dos condicionamentos dos preços das rendas, que vai reduzir ainda mais a oferta de casas disponíveis no mercado”, disse o autarca esta quarta-feira, durante a cerimónia de tomada de posse da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP).

Para o autarca, aliada à falta de oferta de habitação, estão os preços praticados no mercado. “Lisboa está no centro de uma grande inflação de preços do setor. Mas a questão é esta: enquanto as taxas [de juro] continuarem muito boas, isso é muito bom para o país, para os ministros e para muitas coisas, mas cria um quadro de inflação dos preços que compromete o mecanismo de acesso tradicional das classes médias” à habitação, continuou.

Assim, aumentar a oferta de habitação vai permitir também dar resposta ao setor do turismo e ao elevado número de unidades de alojamento local. “Demora o seu tempo, mas nos últimos anos as atenções estiveram centradas na reabilitação e não na construção”, notou.

Referindo que, para alcançar este caminho, está a haver “iniciativa pública” e “reabilitação do edificado de natureza pública”, Fernando Medina sublinhou que é preciso mais inovação. “Precisamos de inovar. O Governo tem sido muito ativo nesta dimensão de procurar criar oferta [de habitação] para as classes médias a partir do mercado privado e a Câmara de Lisboa entrará nesse esforço dentro de poucas semanas”, revelou, referindo-se ao lançamento do Programa Renda Segura, em que a autarquia vai arrendar imóveis desocupados ou a proprietários de alojamento local, para depois os subarrendar a preços acessíveis.

(Notícia em atualização)