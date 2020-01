A Sonae MC fechou o ano de 2019 com vendas recorde de 4.702 milhões de euros na área de retalho alimentar, onde detém a insígnia Continente. A impulsionar o seu negócio estiveram sobretudo os supermercados, revela a retalhista em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta quarta-feira.

No último ano, a dona do Continente atingiu um volume de negócios de 4,7 mil milhões de euros, o que representa, por um lado, um aumento de 9,2% e, por outro, a consolidação da sua posição de liderança no mercado. “A atividade comercial da Sonae MC acelerou em 2019 conduzindo a um crescimento de vendas recorde, com aumento de volumes, num contexto de baixa inflação e ambiente competitivo cada vez mais desafiante“, explica a empresa.

A Sonae MC nota, além disso, que todos os segmentos registaram um “comportamento favorável”, com os hipermercados a apresentarem um “sólido crescimento” e os supermercados a mostrarem um “desempenho dinâmico”. Em termos de volume de negócios, foram, contudo, os supermercados a conquistar a liderança: 2.076 milhões de euros contra 1.622 milhões de euros conseguidos pelos hipermercados.

“As principais categorias cresceram acima do mercado, com um forte incremento de volumes liderado por alimentar e frescos. A oferta alargada de nutrição saudável, cada vez mais valorizada pelos clientes, reforçou o crescimento do negócio“, acrescenta-se ainda no comunicado distribuído esta quarta-feira.

No que diz respeito à expansão, no último ano, a Sonae MC abriu 91 lojas próprias, das quais 13 supermercados “de proximidade”. No total, a rede da empresa já conta com 1.228 unidades.

Em reação a estes resultados, o CEO da empresa sublinha: “Estamos orgulhosos com o nosso desempenho comercial em 2019, com crescimento assinalável de vendas no global e no universo comparável de lojas”. Luís Moutinho remata, de olhos postos no novo ano: “Agora, encaramos 2020 com um foco claro e bases sólidas para continuar a crescer e a exceder as expectativas dos consumidores, confiantes na nossa capacidade de superar com sucesso os desafios que se avizinham”.

Desta vez, a Sonae optou por divulgar apenas as vendas preliminares do retalho alimentar, deixando de fora as insígnias da Worten e da Sport Zone.

(Notícia atualizada às 20h55)