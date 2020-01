O presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, assegurou que a companhia aérea está a acompanhar o surto de pneumonia por coronavírus e que está preparada para reagir.

“A TAP não voa diretamente para a China, mas é evidente que estamos atentos a acompanhar o problema”, disse Miguel Frasquilho aos jornalistas, em declarações à margem da cerimónia de batismo do novo avião A320, que recebeu o nome do poeta José Carlos Ary dos Santos. “Seguimos com muita atenção todas as recomendações. Estaremos preparados para reagir”, acrescentou o responsável.

A China elevou para 132 mortos e mais de 5.900 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

As quase 6.000 infeções confirmadas mostram que já foi ultrapassado na China o número de pessoas afetadas durante a epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que atingiu 5.327 pessoas entre novembro de 2002 e agosto de 2003, segundo dados oficiais.

Além do território continental da China, foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália, Canadá, Alemanha, França e Emirados Árabes Unidos.

Já sobre a entrada da transportadora aérea na bolsa de valores, Miguel Frasquilho disse apenas que tal “acontecerá quando for o momento oportuno”.

“Sabe-se que é um dos objetivos que provavelmente acontecerá [a entrada em bolsa], mas não está nada escrito que obrigue a que seja este ano ou no próximo”, acrescentou.

Durante a cerimónia de batismo do novo avião da TAP, que contou com momentos musicais de Fernando Tordo e Simone de Oliveira, Miguel Frasquilho realçou a importância de Ary dos Santos no panorama cultural português, justificando, assim, a escolha do nome para a aeronave.

“Ary dos Santos marcou indelevelmente Portugal. O nome do poeta voará ainda mais longe, voará ainda mais alto”, sublinhou.

Segundo a TAP, foram encomendadas “dezenas de aviões à Airbus, entre A330neo, A321neo e A320neo, para voos de médio e de longo curso, que começaram a chegar em 2018”.

A rede TAP cobre, atualmente, 90 destinos em 36 países a nível mundial, operando em média cerca de 3.000 voos por semana, dispondo de uma frota de 106 aeronaves: 85 aviões Airbus e 21 ao serviço da TAP Express, a marca comercial da companhia para a sua rede regional.