Ações da Cofina disparam 5% com “apoio” à compra da TVI

A Cofina está a disparar em bolsa, com otimismo em torno da compra da Media Capital, que controla a TVI e a Comercial. Os títulos da empresa liderada por Paulo Fernandes chegaram a valorizar mais de 5%, depois de ter sido aprovado o aumento de capital que terá de ser levado a cabo para financiar a operação.

Os acionistas da empresa liderada por Paulo Fernandes deliberaram a favor da aquisição da Media Capital, que será financiada, desde logo por um aumento de capital de 85 milhões de euros. Uma operação destas tende a pesar na cotação, mas a Cofina revelou que mais de 70% das novas ações a emitir já têm comprador, o que está a ser bem recebido no mercado.

Os títulos da Cofina valorizam 4,35%, para os 50,40 cêntimos, liderando os ganhos na bolsa de Lisboa. Chegaram a disparar mais de 5% durante a negociação, desempenho que faz da empresa de media a cotada com o melhor desempenho na praça portuguesa no acumulado do ano.

Perante esta forte valorização, a cotação das ações da Cofina afasta-se cada vez mais do valor a que serão emitidos os novos títulos para o aumento de capital de 85 milhões de euros.

“O preço de subscrição foi fixado em 45 cêntimos”, revelou a Cofina, apontando para um desconto de 2,5% face ao valor teórico das ações da empresa uma vez retirados os direitos que permitem adquirir os novos títulos. As ações do grupo encerraram a última negociação antes de serem revelados os termos da operação a cotar nos 48,3 cêntimos.

Evolução em bolsa das ações da Cofina

A Cofina diz que “pretende dar início a esta oferta no mais breve prazo possível, após aprovação do respetivo prospeto pela CMVM e a publicação deste e do aviso para o exercício de direitos de subscrição, nos termos legais”.