Revista de imprensa internacional

A construção da fábrica da Tesla, na Alemanha, está a causar polémica por estar inserida numa zona de reserva natural. Mais perto, em Espanha, o Instituto Nacional de Estatística estima que a economia do país tenha crescido 2% em 2019, abaixo das previsões do Governo. O coronavírus continua a marcar a atualidade internacional. No plano económico, estima-se que o surto comprometa em duas décimas a economia global.

Financial Times

Moradores contra a construção da fábrica da Tesla na Alemanha

A Tesla vai construir uma fábrica na Alemanha, a quarta da fabricante de carros elétricos e a primeira na Europa. Mas a ideia não agrada a todos. Alguns residentes de Brandenburg, a 38 quilómetros a sudeste de Berlim, estão contra o projeto por a fábrica estar a ser construída numa zona de conservação de água e numa zona adjacente a uma reserva natural. Por outro lado, o presidente da Câmara diz que a cidade “ganhou a lotaria”. O projeto deverá representar um investimento de quatro mil milhões de euros.

Expansión

Economia espanhola cresce 2% em 2019, o menor ritmo desde 2014

A economia espanhola deverá ter crescido 2% em 2019, segundo as previsões do Instituto Nacional de Estatística espanhol. Estas projeções apontam para menos uma décima do que a previsão oficial do Governo espanhol, que avança com 2,1%, e revelam o menor ritmo de crescimento desde 2014, quando avançou 1,4%. Ainda assim, coincidem com as previsões do Banco de Espanha e do Fundo Monetário Internacional (FMI), superando, ao mesmo tempo, as previsões da Comissão Europeia (1,9%).

Reuters

Visa e Mastercard podem ser as próximas empresas a atingir um bilhão de dólares

As gigantes da tecnologia e da internet foram as primeiras empresas a atingir um valor bolsista de um bilião de dólares. No entanto, a Visa e a Mastercard estão cada vez mais perto desse marco. Estas duas empresas ocupam atualmente a sétima e a décima posição entre as empresas do índice de referência S&P 500. As cotações das suas ações aumentaram aproximadamente 50% no ano passado e é expectável que ultrapassem a barreira de um bilião de dólares em 2023, caso os ganhos médios anuais mantenham o ritmo dos últimos três anos.

El Economista

Coronavírus compromete em duas décimas o crescimento global

De acordo com as primeiras estimativas do mercado, o avanço do surto coronavíus supõe uma queda de duas décimas no crescimento económico mundial, isto se a epidemia se prolongar durante vários meses sem se encontrar um método eficaz de contenção. A China é o país mais afetado, e, segundo estas projeções, o crescimento do país será reduzido em três décimas, relativamente às previsão de crescimento para este anos (5,6% do PIB) e menos cinco décimas relativamente a 2019 (6,1%).

El País

Austrália vai cobrar 610 euros a quem quiser sair de Wuhan

O Governo australiano anunciou na quarta-feira que vai repatriar os seus cidadãos que estão Wuhan, capital da província de Hubei (centro) e onde o coronavírus foi detetado. Contudo, esta viagem terá um custo. O Executivo vai cobrar 1.000 dólares australianos (cerca de 610 euros à taxa de câmbio) a quem quiser embarcar no voo. O surto, que começou em dezembro, já provocou 213 mortos e quase dez mil infetados.

