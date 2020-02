Os clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e do Millennium BCP vão ter de pagar pelo carregamento de cartões pré-pagos e carteiras digitais. Este novo custo abrange aplica-se a serviços bancários digitais, como é o caso do Revolut, sendo que estas novas comissões incluem uma parte fixa e uma componente que varia em função do montante envolvido, avançou o Público (acesso condicionado).

Por cada transação, a comissão a pagar por clientes particulares e empresariais da CGD corresponde a 4,5% do total (da parte variável), acrescido de 3,75 euros (da componente fixa da comissão), segundo a última atualização do preçário que está em vigor desde 25 de janeiro, consultado pelo Público.

Assim, as contas da Pplware (que avançou inicialmente a notícia) indicam que uma transferência de cem euros a partir de cartões de crédito da CGD passa a custar 8,25 euros (excluindo os 4% de imposto de selo), caso o valor seja de 500 euros a CGD cobra 22,5 euros. Todavia, com cartão de débito não é cobrada qualquer comissão.

Além da Caixa, também o BCP inclui no seu preçário uma comissão pelo carregamento de cartões pré-pago, com o valor de 4,00 euros fixos, mais 0,5% do montante da transação. Neste caso, são abrangido cartões de crédito da instituição bancária desde 10 de dezembro. Transferir 100 euros custa nestas condições 4,50 euros, metade do valor do banco público, segundo apurou o jornal.

Contactada pelo Público, fonte oficial da Revolut em Portugal explica que existem “múltiplas formas de carregamento” dos cartões, nomeadamente cartões de débito, cartões de crédito ou transferência bancária pelo que aconselha os utilizadores a “informarem-se junto dos seus bancos sobre eventuais taxas aplicadas”.

(Notícia corrigida às 11h30, após esclarecimento do BCP de que os cartões de débito e outros pré-pagos do banco não são abrangidos por esta comissão)