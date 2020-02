O Ministério Público estará a preparar-se para avançar com uma mega-acusação contra Ricardo Salgado. Segundo avança o Observador (acesso condicionado) nesta segunda-feira, o Departamento Central de Investigação e Ação Penas (DCIAP) já está a escrever a acusação do processo Universo Espírito Santo, devendo deduzir acusação entre abril e junho deste ano contra Ricardo Salgado e outros ex-administradores do Grupo Espírito Santo (GES).

Ao que o Observador apurou, a extensão do despacho de encerramento de inquérito deverá ultrapassar as 4.083 páginas da acusação da Operação Marquês, conhecida a 9 de outubro de 2017.

Um dos crimes a imputar a Salgado e a outros ex-responsáveis do GES e do Banco Espírito Santo (BES) é o de associação criminosa.

No processo que se encontrará em fase de conclusão, estão ainda em causa os alegados crimes de corrupção ativa e passiva no setor privado, corrupção com prejuízo no comércio internacional (de titulares de cargos políticos e públicos da Venezuela), branqueamento de capitais, burla qualificada, infidelidade e falsificação de documentos, enumera o jornal digital.

Além de Ricardo Salgado, foram ainda constituídos arguidos mais 33 cidadãos nacionais e estrangeiros e oito pessoas coletivas.