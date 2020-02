O BCP viu os lucros da sua unidade polaca baixarem em 26% no ano passado, penalizados pelos custos associados à aquisição do Euro Bank e ligados a provisões relacionadas com riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda estrangeira.

O Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, fechou o ano passado com lucros de 561 milhões de zlótis (130,6 milhões de euros), uma redução de 26%. Excluindo esses efeitos, o lucro do Bank Millennium teve um aumento de 17%.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os custos de integração e provisões do Euro Bank ascenderam a 47,7 milhões de euros, enquanto os custos de provisões relacionadas com riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda estrangeira atingiram os 51,9 milhões de euros.

Estas provisões são uma forma de o banco polaco se precaver dos efeitos de derrotas na justiça perante os clientes que fizeram esses créditos na sua maioria em francos suíços.

No que respeita ao último trimestre de 2019, o resultado líquido do Bank Millennium acabou por ascender a 27 milhões de zlótis (6,3 milhões de euros), ou 274 milhões de zlótis (63,8 milhões de euros) excluindo itens não habituais.

O banco dá conta que os seus proveitos operacionais aumentaram 27%, em termos homólogos, com a margem financeira a crescer 33%. Já os custos operacionais subiram 36%, em termos homólogos, com estes a serem de 28% excluindo os custos de integração.

