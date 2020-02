Lisboa em queda pressionada pelo setor energético

A bolsa nacional arrancou a semana com perdas, numa sessão em que quase todas as cotadas estão a cotar no vermelho, principalmente os títulos do setor energético, que estão a desvalorizar mais de 1%. Lisboa contraria, assim, a tendência positiva observada na última sessão, naquele que foi um dia histórico na União Europeia, com a saída do Reino Unido. A travar uma descida mais acentuada do índice está a Nos.

O PSI-20 está a desvalorizar 0,7% para 5.215,04 pontos, com a maioria das cotadas no vermelho, numa altura em que as restantes praças europeias estão a valorizar: o francês CAC-40 soma 0,19%, enquanto o espanhol Ibex-35 avança 0,59%.

Esta madrugada, a bolsa de Xangai fechou a perder 7,72% para os 2.746,61 pontos, no final do primeiro dia de transações depois dos feriados do Ano Novo Lunar. Os receios sobre o impacto económico do surto do novo coronavírus chinês levaram também Shenzhen, a segunda praça financeira do país, a fechar com uma quebra acentuada de 8,45% para 9.779,67 pontos.

A contribuir para este desempenho do principal índice bolsista nacional está o setor da energia. A EDP está a perder 1,48% para 4,457 euros, enquanto a EDP Renováveis cai 1,17% para 11,86 euros.

A acompanhar esta tendência está ainda a Galp Energia, que recua 147% para 13,44 euros, numa altura em que o preço do barril de petróleo está em queda nos mercados internacionais. O Brent está a desvalorizar 0,83% para 56,15 dólares, enquanto o WTI perde 0,33% para 51,39 dólares.

Fora do setor energético, mas também com bastante peso no PSI-20, está o BCP, cujos títulos perdem 0,42% para 0,1909 euros. Este desempenho do banco acontece depois de o Bank Millennium, na Polónia, ter encerrado 2019 com um lucro de 561 milhões de zlótis (130,6 milhões de euros), uma quebra de 26% face a 2018.

A travar perdas mais acentuadas do índice estão as ações da Nos, que somam 0,13% para 4,688 euros.

