A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decretou a suspensão de negociação das ações do Sporting na bolsa de Lisboa. A suspensão foi deliberada, esta quarta-feira, numa altura em que o clube de futebol se prepara para vender o passe do jogador Bruno Fernandes ao Manchester United.

“O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações do Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, aguardando a divulgação de informação relevante“, anunciou o supervisor em comunicado.

Os títulos — que normalmente negoceiam por chamada, ou seja, apenas às 10h30 e 15h30 — valem atualmente 0,80 euros tendo valorizado 4,58% este ano. Ficam agora suspensas à espera de novas informações sobre o mercado de transferências.

O clube liderado por Frederico Varandas está a negociar a venda de Bruno Fernandes ao Manchester United, que até já aumentou o valor oferecido pelo médio leonino, de acordo com a imprensa desportiva. A concretizar-se, será a maior transferência de sempre na história do clube de Alvalade.

Os red devils estarão disponíveis para pagar 55 milhões de euros pelo passe de Bruno Fernandes, sendo que o negócio poderá mesmo chegar aos 80 milhões já que o contrato tem várias partes. Além do montante base, são ainda contemplados 25 milhões de euros associados ao cumprimento de objetivos.

(Notícia atualizada às 08h45)