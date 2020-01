Novo Banco atrasa perdão de dívida ao Sporting

O prazo para o entendimento entre a SAD do Sporting Clube de Portugal (SCP) e os bancos com vista à reestruturação da sua dívida bancária terminou esta semana, mas só o BCP deu o seu aval, faltando assim a luz verde do Novo Banco, avança o Expresso (acesso pago) neste sábado.

Segundo o semanário, o banco liderado por António Ramalho ainda não deu o seu aval à solução na qual o fundo norte-americano Apollo tem estado envolvido no sentido de que se concretize uma solução que permita fazer baixar o nível de endividamento do grupo SCP.

O assunto estará a ser resolvido nos serviços internos do Novo Banco, sendo que se trata de um tema sensível para a instituição financeira que anualmente necessita de fundos públicos.

O prazo para a negociação terminou esta semana, altura até à qual vigorava o “balão de oxigénio” dado pelo Apollo, depois de o SCP lhe ter cedido as receitas dos direitos televisivos da NOS em 2019.