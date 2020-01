A Clínica ComCorpus, detida maioritariamente por Frederico Varandas, domina o plantel médico do Sporting. São cinco os clínicos desta empresa que prestam atualmente serviço no clube leonino e há ainda dois fisioterapeutas na mesma situação, avançou o Público (acesso condicionado).

Varandas considera “normal” a partilha de médicos e fisioterapeutas com o clube. “Todos estes médicos trabalham em vários sítios. Não têm exclusividade”, diz.

Nuno Loureiro, coordenador clínico dos “leões” desde junho deste ano é um dos médicos da formação principal, ainda que pontualmente, é um deles a partilha estas funções com a coordenação do departamento médico desportivo da Clínica do Dragão, no Porto.

A acrescentar a Nuno Loureiro trabalham na estrutura sportinguista os médicos Pedro Pessoa (responsável da cirurgia ortopédica do departamento de futebol profissional), Nuno Oliveira (ortopedista), Filipe Bettencourt (fisiatra) e Manuel Resende Sousa (ortopedista e médico das modalidades e da equipa olímpica). Todos fazem parte do corpo clínico da ComCorpus.

A par destes médicos, os fisioterapeutas Vasco Cabral e Patrice Sacramento dividem igualmente funções entre a ComCorpus e o Sporting

O líder “leonino” é o sócio-gerente da ComCorpus ao deter uma participação maioritária de 60% do capital. O restante pertence a Luís Silva dos Milagres e Sousa, através da Honoris, Lda, uma empresa de consultoria empresarial, comércio automóvel e de compra e venda de imóveis.