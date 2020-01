A bolsa nacional entrou com o pé direito na última sessão da semana, a acompanhar a recuperação das pares europeias, num dia histórico que marca o fim da permanência do Reino Unido na União Europeia. Em Lisboa, o verde marca a generalidade dos títulos, mas cabe ao BCP, à EDP e à Galp dar o maior fôlego de ganhos ao PSI-20.

O índice PSI-20 avança 0,55%, para os 5.274,88 pontos, com apenas um título em terreno negativo. Na Europa, o Stoxx 600 — referência para as ações europeias — soma 0,3%.

As bolsas europeias recuperam das perdas da sessão anterior, dia que foi marcado pelos receios em torno da propagação do coronavírus. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde decretou a emergência de saúde pública internacional, enquanto o número de mortos resultante do vírus subiu para 213, mas tal não parece ser suficiente para travar os ganhos bolsistas.

Por Lisboa, compete ao BCP conduzir os ganhos do PSI-20, com as suas ações a valorizarem 0,67%, para os 19,44 cêntimos.

A rumar no mesmo sentido estão os títulos do setor da energia, com destaque para a EDP e para a Galp Energia. As ações da energética liderada por António Mexia ganham 0,5%, para os 4,452 euros, enquanto as da petrolífera somam 0,44%, para os 13,71 euros.

Já à Sonae compete o melhor registo do índice lisboeta. As suas ações aceleram 0,89%, para os 85,1 cêntimos, depois de na passada quarta-feira a retalhista ter reportado um recorde das suas vendas em 2019.

(Notícia atualizada às 8h22 com mais informação)