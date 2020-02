Com petróleo a cair, Galp arrasta PSI-20 para o vermelho

O vermelho dominou a bolsa de Lisboa, que foi penalizada especialmente pela Galp Energia, num dia em que o preço do petróleo afundou para mínimos de 13 meses. Apesar de a Europa já recuperar dos efeitos do coronavírus, o índice de referência nacional perdeu 0,51% para 5.225,04 pontos.

A Galp Energia tombou 2,20% para 13,34 euros por ação. A petrolífera reage ao efeito do coronavírus mercado petrolífero, que está a ressentir-se com a possibilidade de o surto ter um impacto alargado no desequilíbrio da oferta. O Brent negoceia em Londres próximo de 56 dólares (em mínimos de janeiro de 2019) e os maiores produtores do mundo já estão a considerar um ajustamento.

Mas a cotada que mais afundou foi mesmo a Pharol, com uma perda de 2,95% para 0,0986 euros. Também a Sonae, a Nos, a EDP e a Jerónimo Martins fecharam em terreno negativo.

Em sentido contrário, a Altri liderou os ganhos, com uma valorização de 0,81% para 5,625 euros. A Sonae Capital, a EDP Renováveis e o BCP fecham a lista de cotadas do PSI-20 que valorizaram na sessão.

“O comportamento do mercado nacional foi novamente diferente do das demais praças europeias, mas desta vez apresentando uma underperformance relativa“, explicam os analistas do BPI, numa nota de fecho da sessão. “Este primeiro dia da semana foi positivo para a maioria das bolsas europeias, não obstante as perdas registadas pelos mercados asiáticos”.

Após a longa paragem devido às celebrações do Novo Ano e à decisão de adiar a sua reabertura devido ao coronavírus, as bolsas de Xangai e Shenzhen afundaram quase 8%. Apesar de o Banco Central da China ter decidido injetar 156 mil milhões de euros para estimular os mercados e travar impacto do surto na economia, as bolsas perderam 355 mil milhões em um só dia.

Mas os efeitos começam a diminuir, limitando-se à China e ao petróleo. Em sentido contrário, o ouro recuou, tal como o franco suíço e os juros das dívidas soberanas na Zona Euro. As ações registaram ganhos, com o Stoxx 600 a subir 0,62%, o alemão DAX a ganhar 0,47% e o francês CAC 40 a valorizar 0,52%.