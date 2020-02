Dono da Comporta compra 30% da Insula Capital

O magnata suíço Claude Berda, que comprou recentemente os ativos imobiliários da Herdade da Comporta, concluiu mais uma aquisição em território nacional. Desta vez, através da PNI Portugal, adquiriu 30% do capital e dos direitos de voto da sociedade gestora Insula Capital. Operação ficou fechada por cerca de 800 mil euros, apurou o ECO.

O investidor suíço Claude Alain Berda é o proprietário da PNI Portugal, que passa agora a deter uma participação na Insula Capital, gestora de fundos de investimento ligados à área de imobiliário, refere a Insula, em comunicado. Ao ECO, uma fonte de mercado revelou que a operação aconteceu por cerca de 300 mil euros, fora o reforço de capitais que ronda os 500 mil euros. Florence Ricou mantém, assim, os 69,89% que já detinha na Insula Capital e que foram adquiridos no início de 2019.

A Insula Capital tem atualmente uma carteira de ativos sob gestão avaliada em 120 milhões de euros e administra a sociedade de investimento imobiliário Mexto Property Investment I e ainda os fundos de investimento imobiliário Capital Real I e Foz do Tejo — este último que vai servir de veículo para construir no Jamor o empreendimento Foz do Tejo, um investimento de 220 milhões de euros. A estratégia da Insula passa por “identificar e mobilizar investidores na área imobiliária, oferecendo-lhes opções de investimento”, refere o documento.

“Vamos aumentar significativamente este montante [120 milhões] nos próximos dois anos, beneficiando precisamente da solidez da nova estrutura de capital da empresa”, diz Florence Ricou, citado em comunicado.

Claude Berda, com 73 anos, é proprietário da imobiliária Vanguard Properties, que comprou recentemente os ativos imobiliários da Herdade da Comporta, juntamente com a Amorim Luxury, por cerca de 157,7 milhões de euros. O empresário suíço é atualmente um dos maiores promotores imobiliários na Suíça e ainda proprietário da maior gestora de ativos residenciais em Genebra.