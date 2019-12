O Grupo Terrésens vai investir mais de 30 milhões de euros na construção de um resort, numa área de dez hectares, na Comporta. O La Réserve Natural Resort & Spa terá 162 unidades de alojamento, desde apartamentos, villas e moradias de luxo. As obras já arrancaram e os primeiros apartamentos deverão estar concluídos no verão de 2021.

O empreendimento começou recentemente a ser construído, mas 60% das unidades de alojamento já estão pré-reservadas. “A mais de um ano da conclusão dos primeiros apartamentos, isto deixa-nos extremamente satisfeitos”, diz Sabine Fossat, responsável do Grupo Terreséns em Portugal, citada em comunicado.

Localizado em plena vila da Comporta, numa área de dez hectares, o La Réserve terá 162 propriedades, classificadas em três tipos: 56 apartamentos T2, 82 villas T2 a T4 e 24 moradias de luxo T4 a T5.

As obras já arrancaram e a primeira fase — os apartamentos — deverá estar concluída no verão de 2021. Seguir-se-ão as moradias, que deverão estar prontas no verão de 2022 e as as villas no quatro trimestre de 2022.

O grupo francês ficará responsável por desenvolver e promover os terrenos, mas também por comercializar o empreendimento, algo pouco comum no mercado imobiliário, dado que estas etapas costumam ser distribuídas por várias empresas.

“Se em muitos países somos referenciados pelos nossos projetos em regiões montanhosas e mais ligados ao inverno, aqui queremos desbravar caminho indo ao encontro da mesma sofisticação e da nossa própria traça, mas com a vertente do verão e praia“, refere Sabine Fossat.