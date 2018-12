Carlyle fecha compra do Penha Longa Resort por 100 milhões

O luxuoso Penha Longa Hotel & Golf Resort, localizado na zona do Linhó, em Sintra, foi finalmente vendido aos norte-americanos do The Carlyle Group e à portuguesa Explorer Investments. Ao ECO, uma fonte próxima do processo revelou que esta venda se fixou nos 100 milhões de euros.

“A gestora global de ativos alternativos, The Carlyle Group e a Explorer Investments, uma companhia independente portuguesa de gestão de ativos alternativos, anunciam hoje a compra do Penha Longa Hotel & Golf Resort em Portugal”, lê-se no comunicado. Apesar de passar de mãos, o resort continuará a ser gerido pelo Ritz-Carlton, pertencente ao Grupo Marriot, que gere o espaço desde dezembro de 2003.

“O Penha Longa é um dos mais reconhecidos hotéis em Portugal e o setor da hotelaria no país está a sentir uma forte procura por parte dos viajantes, tanto os de lazer como os corporativos. Estamos entusiasmados por sermos parceiros da Explorer Investments para desenvolver todo o potencial do resort”, diz Peter Stoll, da Carlyle European Realty, citado no documento.

“A atividade da Explorer de investimento e gestão de ativos na área do imobiliário e da hotelaria está a crescer de forma sustentável e estamos muito satisfeitos com a qualidade deste ativo, que inclui um produto hoteleiro distinto e desenvolvimento imobiliário de primeira classe, e com a qualidade do nosso parceiro neste investimento”, complementa Pedro Seabra, partner da Explorer.

Conhecido como um dos resorts mais emblemáticos do país, o Penha Longa conta com 194 quartos, um spa e um centro de bem-estar, aos quais se somam mais de 3.000 metros quadrados de zonas de conferências e reuniões. Disponibilizado está ainda um campo de golfe, referenciado com um dos 30 melhores da Europa. O resort tornou-se no primeiro hotel do país a contar com dois restaurantes premiados com estrelas Michelin.