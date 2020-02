Mais do que um evento desportivo de escala mundial, a transmissão da final do Superbowl é uma verdadeira montra universal para as grandes marcas. Segundo a Forbes, a Fox, canal detentor dos direitos de transmissão, vendeu todo o espaço publicitário por valores a rondar os 5,6 milhões de dólares por cada 30 segundos.

Anualmente, a final da liga de futebol americano tem uma audiência superior a 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Por isso, não é de estranhar que o valor do tempo de antena para a publicidade atinja valores desta dimensão.

À semelhança de anos anteriores e naquilo que já vem sendo uma espécie de cultura publicitária do Superbowl, os anunciantes fazem questão de apostar em celebridades da televisão, música ou cinema para promover os seus produtos e até passar mensagens políticas.

Assim, é normal vermos o ator Bill Murray num anúncio da Jeep, os atores Chris Evans, Rachel Dratch e John Krasinski a promover o novo modelo da Hyundai, o rapper Lil Nas X com o ator Sam Elliott num anúncio dos snacks Doritos ou ainda o rapper MC Hammer, regressado dos anos 90, num anúncio dos Cheetos. Os gigantes americanos Microsoft, Amazon (com a participação de Ellen Degeneres e Portia De Rossi), Google e Budweiser não faltaram a um dos espaços publicitários mais apetecíveis do mundo.

Veja abaixo alguns dos anúncios que acompanharam a transmissão do Superbowl 2020 na madrugada de segunda-feira, onde os Kansas City Chiefs bateram os San Francisco 49’ers por 31-20.