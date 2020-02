Santa Casa quer lançar programa de rendas acessíveis

Na hora de arrendar casa, são cada vez mais as opções para quem procura procura preços acessíveis, desde iniciativas públicas a autárquicas. E, ainda este ano, poderá aparecer mais uma alternativa, desta vez da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A instituição está a estudar a criação de um programa de “arrendamento moderado”, com rendas abaixo do valor de mercado. Mas, para os jovens, também vêm aí novidades.

O provedor Edmundo Martinho já tinha tornado pública a intenção de disponibilizar imóveis com rendas acessíveis através de uma ‘entrada’ no Programa de Renda Acessível (PRA) da Câmara de Lisboa. E esse desejo mantém-se. “A Santa Casa continua empenhada no compromisso de disponibilizar fogos ao abrigo do PRA”, disse fonte oficial da instituição ao ECO.

Mas, desde essa altura, os objetivos tornaram-se mais ambiciosos e a intenção é mesmo criar um programa concorrente. “A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está a estudar a criação de um novo programa mais abrangente para imóveis com ‘arrendamento moderado’, ou seja, abaixo do valor de mercado“, revelou ao ECO a mesma fonte.

Embora não se conheçam detalhes sobre esta iniciativa, a mesma deverá arrancar já este ano, pouco tempo depois de terem sido lançados dois programas de rendas acessíveis, um público e um autárquico, com poucos meses de diferença.

O Programa de Arrendamento Acessível (PAA) do Governo, que arrancou em julho do ano passado, permite aos proprietários colocarem os seus imóveis no mercado de arrendamento, beneficiando de isenção fiscal. E o Programa de Renda Acessível (PRA) da Câmara de Lisboa, que entrou em vigor a 12 de dezembro, e que promete rendas 30% inferiores ao rendimento mensal líquido do agregado familiar.

Programa de Arrendamento Jovem reforçado

Do lado dos jovens, a Santa Casa da Misericórdia vai também trazer novidades. A instituição “está a estudar a possibilidade de aumentar o número de frações do seu Programa Arrendamento Jovem já no próximo ano“, revelou a mesma fonte ao ECO.

Recorde-se que esta iniciativa, que arrancou em junho de 2018, já colocou no mercado 15 habitações totalmente reabilitadas no centro de Lisboa, cujas rendas são 25% inferiores aos valores de mercado.

A ideia é “contrariar a tendência para o envelhecimento da população nos centros urbanos e possibilitando que jovens que trabalhem ou estudem no município de Lisboa possam também nele residir”, lê-se no site da entidade.

Atualmente, inscrito neste programa há um T0 com 65 metros quadrados na Rua Diário de Notícias, freguesia da Misericórdia, com uma renda associada de 570 euros.

À medida que vão aparecendo novos imóveis, os interessados deverão candidatar-se através de email e anexar todos os documentos necessários. Feito isto, a Santa Casa vai avaliar as propostas, com base em critérios como idade, situação laboral e/ou académica e as condições contratuais de arrendamento. As candidaturas serão selecionadas por ordem de entrada. É ainda possível marcar uma visita.