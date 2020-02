O número de veículos matriculados recuou no arranque do ano. No mês de janeiro de 2020 foram matriculados em Portugal 17.504 automóveis, ou seja, menos 8,5% que no mês homólogo do ano anterior, revelam os dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

Desagrado por categorias e tipos de veículos, o número de matrículas de novos automóveis ligeiros de passageiros totalizou os 14.423, o que reflete uma quebra de 8% em janeiro face ao mês homólogo. Já os veículos ligeiros de mercadorias recuaram 11%, situando-se nas 2.595 unidades matriculadas.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em janeiro de 2020 verificou se uma queda de 7,6% em relação a janeiro de 2018, tendo sido comercializados 486 veículos desta categoria.

Vendas de automóveis em Portugal

As vendas de automóveis têm caído em Portugal: no total do ano passado foram vendidos no país 267.838 veículos automóveis, uma quebra face ao registado no ano anterior.

O total de vendas de veículos no mercado nacional ficou abaixo da produção do país. O ano de 2019 foi recorde para a produção automóvel nacional, tendo saído das fábricas portuguesas cerca de 346 mil unidades, número que representa um crescimento de 17,4% face a 2018.

A grande maioria dos carros produzidos em solo nacional tiveram, assim, como destino o mercado externo, nomeadamente a Europa. A Alemanha foi a principal cliente, para onde foram 23,3% dos carros, seguindo-se França, que ficou com uma fatia de 15,5%, Itália e Espanha.

