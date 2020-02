O country manager da Huawei para a área de consumo em Portugal, Cloud Shen, afirmou esta terça-feira que, em 2019, um em cada três smartphones comprados em Portugal foram Huawei, tendo “confiança” que as vendas continuarão a crescer.

“Um terço dos smartphones vendidos em Portugal” no ano passado “eram Huawei”, adiantou o responsável, num encontro com jornalistas, em Lisboa. A fabricante chinesa tem estado no centro de uma “guerra” entre os Estados Unidos e a China, com Washington a acusar a Huawei de alegada espionagem e a pressionar os países europeus a não usar a sua tecnologia, numa altura em que muitas empresas estão a lançar o 5G.

Apesar desta situação, Cloud Shen, em declarações à Lusa, manifestou-se “confiante” que as vendas de smartphones vão continuar a crescer em 2020. “Vamos continuar a trazer tecnologia de topo e estou confiante” que, não só as vendas de telemóveis inteligentes vão continuar a crescer, como também as dos dispositivos conectáveis. “Tenho boas perspetivas” para este ano, acrescentou.

Relativamente ao 5G, “vamos trazer mais” oferta nesta área e “mais rápido” do que os concorrentes, salientou. Está previsto que o arranque do 5G aconteça em meados deste ano, de acordo com o calendário da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom). “Vamos ter grandes desafios” este ano e “com muita inovação”, estimou Tiago Flores, diretor de consumo da Huawei Portugal, que na apresentação adiantou que a fabricante chinesa vai continuar a “investir fortemente” em investigação e desenvolvimento e software este ano.

Em Portugal, a marca aposta não só nos smartphones como também vai relançar os computadores e apostar nos dispositivos conectáveis, uma área de grande crescimento com o advento do 5G, já que a tecnologia permite uma maior conectividade (Internet das Coisas). “No 5G, como é sabido, temos uma solução desde a infraestrutura até aos terminais. Temos um portefólio de consumo muito robusto de 5G”, disse Tiago Flores.

E a área de conectáveis — desde relógios, passando por auriculares, entre outros, que comunicam entre si sem fios — é uma área com grande potencial de crescimento. “Estimamos que no mundo, este ano, cada pessoa usará em média seis equipamentos conectáveis” e isso “é um desafio para as marcas”, salientou, apontando que estas categorias “vão representar um negócio relevante”.