5 coisas que vão marcar o dia

Ao terceiro dia de debate, os deputados chegam a um dos temas mais importantes da proposta de Orçamento do Estado para 2020: o IVA da eletricidade. Enquanto o Parlamento decide, António Costa estará em Bruxelas a reunir-se com alguns dos principais líderes europeus. Há ainda dados do desemprego e reuniões sobre a produção de petróleo mundial e a reestruturação da dívida argentina.

IVA da luz votado no Parlamento

É o assunto mais importante do dia e o tema quente do Orçamento do Estado para 2020. Esta quarta-feira, terceiro dia de debate e votação da proposta, o tema da descida do IVA da luz estará em grande destaque no Parlamento, com o PSD, Bloco de Esquerda e PCP a ameaçarem com uma maioria negativa para conseguirem impor a redução do imposto, seja através da proposta dos sociais-democratas ou da proposta dos bloquistas.

Dados finais do emprego em Portugal

Além do OE 2020, também há dados económicos a marcarem o dia. As atenções viram-se para a taxa de desemprego no final do quarto trimestre do ano passado. Depois de ter caído para 6,1% no terceiro trimestre, o Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar o valor do final do ano, sendo que a estimativa do Governo, na proposta de Orçamento do Estado para 2020, é de que tenha ficado nos 6,4%.

António Costa leva Amigos da Coesão a Bruxelas

O primeiro-ministro desloca-se a Bruxelas para apresentar as conclusões da cimeira dos 17 países Amigos da Coesão, que estiverem reunidos a 1 de fevereiro em Beja, aos dirigentes de alguns dos mais importantes órgãos da União Europeia. António Costa terá encontros com os presidentes do Conselho Europeu, Parlamento Europeu, Comité das Regiões e Comité Económico e Social, entre outros.

Produtores de petróleo decidem produção

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros países que alinham no acordo de cortes de produção, como a Rússia, vão decidir esta quarta-feira se limitam ainda mais a produção. Em causa estão esforços para travar o excesso de oferta e reequilibrar o mercado, devido ao impacto do surto de coronavírus na economia e, consequentemente, na procura global por petróleo.

Argentina vota lei para renegociar dívida

A Câmara dos Deputados da Argentina vai debater uma proposta de lei que poderá dar poderes ao Executivo para reestruturar a dívida pública. Esta é uma prioridade do presidente Alberto Fernández, que pediu esta semana apoio da Alemanha sobre este tema. A chancelar alemã, Angela Merkel, reconheceu a Argentina “não se encontra com uma situação económica fácil” e mostrou-se disponível para encontrar soluções.