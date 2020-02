A Associação Empresarial de Portugal (AEP) e a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) assinaram esta terça-feira, em Matosinhos, um acordo para promover o desenvolvimento, a competitividade e a modernização das empresas nacionais, especialmente as micro, pequenas e médias empresas.

“A cooperação entre a AEP e ANJE é um bom exemplo de como duas instituições, que se complementam, podem criar sinergias que irão gerar ganhos de eficiência coletiva, sendo a cooperação um dos vetores que considero essenciais, não só no plano associativo, mas também ao nível das empresas”, explica em comunicado, Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP.

Com o objetivo de reforçar a inovação, o empreendedorismo e o investimento empresarial, a AEP e ANJE vão cooperar através de iniciativas e projetos de gestão comuns, que apostam na criação de valor para as empresas suas associadas.

O presidente da ANJE, José Pedro Freitas, corrobora a ideia de Luís Miguel Ribeiro e destaca que “o acordo demonstra desde logo uma vontade de cooperação institucional que, infelizmente, não é ainda muito comum no associativismo empresarial português. Cooperação essa que, além do mais, envolve duas associações com inegável experiência associativa, visão empresarial e know-how económico.

José Pedro Freitas acrescenta ainda que “estão reunidas as condições para que deste esforço comum resulte uma efetiva capacitação das empresas, a partir de fatores críticos como o capital humano, o conhecimento, a inovação, a transformação digital e a internacionalização”, conclui.