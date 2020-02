Carros anteriores a 2005 vão ser proibidos de entrar na Baixa de Lisboa a partir de 2021. A proibição já se aplica a veículos anteriores a 2000, mas o objetivo da Câmara Municipal de Lisboa é alargá-la segundo informações que constam no relatório que prevê a criação da nova Zona de Emissões Reduzidas Avenida Baixa Chiado (ZER ABC) a que o Público (acesso livre) teve acesso.

A concretizar-se, esta medida será aplicada por fases. Primeiro, já no verão, passará a ser autorizada apenas a circulação de automóveis que cumpram a norma Euro 3, ou seja com matrícula posterior a 2000, revela o jornal. Depois de abril de 2021, a circulação só será permitida a veículos que cumpram a norma Euro 4, ou seja, com matrícula posterior a 2005.

O mesmo relatório indica que os residentes estão excluídos dessa nova regra, podendo continuar a aceder à Baixa lisboeta com as suas viaturas desde que sejam posteriores a 2000, acrescenta o Público. A autarquia convocou, para a próxima semana, a primeira reunião com os moradores para debater o assunto.

Fernando Medina anunciou, na semana passada, que a circulação rodoviária de parte da Avenida da Liberdade, Baixa e Chiado vai estar limitada aos residentes e transportes públicos já a partir de junho, das 06h30 às 00h00. As Zonas de Emissões Reduzidas de Lisboa implicam uma limitação da circulação de viaturas.

Segundo as declarações do presidente da autarquia a 31 de janeiro, estas alterações têm em vista cumprir “as ambiciosas metas a que Lisboa se propôs”. Na prática, só poderão circular os residentes ou lojistas que tenham um dístico no carro ou pessoas portadoras com cartão de estacionamento de deficientes. No que toca aos residentes, estes poderão receber convidados, num máximo de dez convites por mês.