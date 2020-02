Renault Trucks vai fornecer 20 camiões elétricos à Carlsberg

A Renault Trucks está a dar um passo decisivo na transformação do transporte urbano. Acaba de assinar um contrato com o grupo Carlsberg para o fornecimento de 20 camiões elétricos. Chamam-se D Wide Z.E, pesam 27 toneladas, têm uma autonomia real de 200 quilómetros e estão prontos a percorrer as estradas europeias dentro de algumas semanas.

“É a primeira encomenda desta dimensão na Europa. Isto prova aos nossos clientes que o setor dos transportes está a sofrer uma grande transformação e reflete uma realidade industrial e comercial: os nossos camiões elétricos Renault Trucks estão a sair da linha de montagem e estarão nas estradas da Europa dentro de algumas semanas”, explica o presidente da Renault Trucks, Bruno Blin.

Estes 20 camiões elétricos da Renault Trucks D Wide Z.E vão fazer as rondas de entregas diárias, uma média entre 100 e 200 quilómetros, para fornecer os clientes suíços da Feldschlösschen a partir das 15 instalações logísticas da cervejeira na Suíça.

A Renault Trucks refere em comunicado que o transporte urbano tem de efetuar rapidamente a transição para a mobilidade elétrica, de modo a melhorar a qualidade de vida dos centros urbanos e resolver o problema das emissões globais de CO2.

Estes veículos são compostos por dois motores elétricos com uma classificação total de 370 kW (260 kW de potência contínua) e são adequados para operações de recolha de resíduos e distribuição, permitem a realização de rondas sem ruído a horas pouco convencionais e preservam a qualidade de vida dos residentes locais.

Estes camiões amigos do ambiente são produzidos em França na fábrica de Blainville-sur-Orne, em Calvados e vão ser operados pela cervejeira Feldschlösschen, a subsidiária suíça do grupo.