O projeto nasceu em 2017 e é, desde a segunda metade de janeiro de 2020, a primeira ‘neo seguradora’ em Espanha, fornecendo seguros 100% digitais e exclusivamente baseados em tecnologia desenvolvida internamente.

“Somos uma companhia seguradora, não uma corretora nem uma agência de subscrição” realça Martín Martínez, diretor geral de Desenvolvimento da Hello Auto.

A marca (Hello Auto) é propriedade do Hello Insurance Group, por sua vez participado por um grupo de empresas de capital espanhol. Depois de cumprir requisitos normativos e outras exigências administrativas obteve a autorização emitida pela Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para operar como seguradora no ramo automóvel.

Toda a plataforma da Hello Auto está baseada no conceito ‘pay as you drive’ e em tecnologia própria. Para a atividade que desenvolve e incursão no mercado, a startup tem o respaldo de várias resseguradoras como a Munich RE, Mapfre RE, Swiss RE, Scor e QBE.

A empresa tem sede em Sevilha e conta com 40 colaboradores para garantir aos clientes uma poupança de 50% no gasto anual de seguro. A Hello Auto reconhece que a ideia de transformar a indústria constitui “um desafio” mas, segundo determina Manuel Santiago, CEO e fundador da insurtech, citado no portal profissional Grupoaseguranza, “vamos converter todos os veículos dos nossos clientes em automóveis conectados”.

Para isso, a seguradora está a promover o «Hello Auto Connect», um dispositivo digital baseado em telemetria incluindo diversas funcionalidades (assistência à condução; deteção de acidentes; geolocalização, alcoolímetro, sistema antirroubo, função hotspot, vídeo e eCall, entre outras). Atualmente, a Hello oferece três apólices diferenciadas pelo leque de coberturas englobadas e comercializadas, por venda direta, através de apps da companhia.

Os objetivos de expansão passam por abordar o segmento de veículos partilhados (shared mobility ou carpool) e o mercado de motociclos. Aconselhada pelas resseguradoras suas parceiras, a Hello Auto será prudente na assunção de riscos em outros ramos e geografias, mas não descarta crescer no futuro para fora de Espanha.

Em Portugal, a única startup do vertical seguros licenciada junto do regulador do setor é a Lovys. No entanto, de acordo com os dados disponíveis no website da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), a insurtech nascida em Leiria – mas com operação sediada em França – está registada e autorizada a operar no mercado português como entidade de mediação para os ramos Vida, não Vida e resseguro.

O ramo automóvel e os seguros pet são mercados-alvo no foco atual da Lovys.