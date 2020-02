O PCP vai abster-se nas medidas que o PSD propõe para compensar a descida do IVA, apesar de votar a favor da redução. A medida fica assim comprometida, já que os social-democratas garantiram que a sua proposta de redução do IVA não será votada caso não tenha contrapartidas.

Esta manhã, o PSD mudou a sua proposta sobre a descida do IVA da luz, adiando para 1 de outubro a entrada em vigor deste alívio fiscal, que estava em 1 de julho, e alterando as contrapartidas da medida, que serão menores. O Bloco já disse que a medida ia ao encontro da posição do partido, sinalizando o apoio.

Mas o PSD e o Bloco não chegam para a aprovar as contrapartidas, que terão o voto contra do PS. João Oliveira, do PCP diz que o partido irá votar a favor de todas propostas que fixam o IVA da eletricidade em 6%, mas que não irá acompanhar medidas que o condicionam.

O líder parlamentar do PCP, apela para que os partidos votem a favor da proposta comunista, que irá a votos em primeiro lugar. “É a única que verdadeiramente permitiria a descida”, argumenta João Oliveira, e também “a única cuja concretização não levanta dúvidas”.

(Notícia atualizada às 20h05)