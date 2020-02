Corte das tarifas chinesas anima Wall Street. Twitter brilha

Os principais índices norte-americanos avançaram pela quarta a sessão consecutiva, renovando máximos históricos. Foram animados pelo anúncio de que a China vai cortar para metade as taxas alfandegárias sobre alguns produtos dos EUA, no valor de 75 mil milhões de dólares. Além disso, os dados relativos ao desemprego também ajudaram a puxar pelas bolsas.

Pequim vai reduzir para metade as taxas alfandegárias sobre produtos norte-americanos. A medida entra em vigor a 14 de fevereiro, sendo que 1.600 bens, como produtos marinhos, aves, soja e alguns tipos de aviões ou ainda lâmpadas de tungsténio usadas na investigação médica, vão passar de uma taxa de 10% para 5%.

Perante este anúncio, os índices aceleraram. O S&P 500 ganhou 0,33% para 3.345,77 pontos, ao mesmo tempo que o Dow Jones somou 0,32% para 29.380,04 pontos.

A puxar pelas bolsas estiveram também dados positivos no mercado laboral da maior economia do mundo. Os pedidos semanais de subsídio de emprego baixaram em 15 mil, relativos à primeira semana de fevereiro, passando para 202 mil. Recuaram para o nível mais baixo em nove meses.

A nível empresarial, as empresas do setor tecnológico destacaram-se, levando o Nasdaq a avançar 0,67% para 9.572,15 pontos. O Twitter ganhou 1,94% para 748,96 dólares por ação, isto depois de a dona da rede social ter revelado que atingiu receitas trimestrais de mil milhões de dólares pela primeira vez na sua história, batendo ainda as estimativas dos analistas.