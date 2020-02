O auditor independente considera que a Media Capital vale menos do que a contrapartida que a Cofina vai pagar na oferta pública de aquisição (OPA) sobre a dona da TVI. Ainda assim, a Cofina vai ter de manter o preço de 2,3336 euros por ação.

“Apurámos que o valor médio da ação da Media Capital, para 100% do capital, corresponde a 1,90 euros, que resulta da ponderação equitativa das duas abordagens (múltiplos de cotação e de transação)”, lê-se no relatório do auditor independente citado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este valor que fica cerca 23% abaixo do que oferece a Cofina no anúncio preliminar. Pelo que, “atento o disposto no art. 175.º, n.º 2 do Código de Valores Mobiliários, o valor da contrapartida a pagar no âmbito da referida oferta deverá ser de 2,3336 euros”, esclarece o regulador da bolsa.

A Cofina vai pagar cerca de 125 milhões de euros pela Media Capital e assumir uma dívida na ordem dos 80 milhões de euros, avaliando assim a empresa de media em 205 milhões de euros — abaixo do valor inicialmente previsto (255 milhões de euros), em resultado da deterioração das audiências da TVI no ano passado.

É expectável que a operação venha a ficar concluída ainda no primeiro trimestre do ano, dado que já tem o aval dos reguladores em Portugal.

(Notícia em atualização)